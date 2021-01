Suite de la NBA cette nuit avec les résultats des 6 affiches dont la belle victoire d’Oklahoma City contre les Nets de Brooklyn.

Dans ce match, le Thunder a créé la belle surprise en s’imposant 129 à 116 grâce notamment aux 31 points de Shai Gilgeous-Alexander qui termine aussi avec 6 rebonds et 7 passes bien aidé par les 25 points de Diallo et les 22 unités pour Al Horford. En face, sans Kyrie Irving mais avec un Kevin durant meilleur marqueur du match avec 36 points et 11 rebonds, les Nets encaissent leur sixième défaite de la saison. Notons 3 points pour Theo Maledon et le match à 12 points de Luwawu-Cabarrot.

Chicago tombe de trois petits points contre les Clippers malgré les 45 unités de Zach LaVine, meilleur marqueur du match devant Kawhi Leonard et ses 35 pions. Denver s’impose face aux Knicks de New York et équilibre son bilan avec 5 victoires et 5 défaites. 22 points et 10 rebonds signés Nikola Jokic.

Zach 👌🔥



45 Points

10x 3PM

7 REB / 7 AST



Le match de @ZachLaVine en images!#NBASundays | #BullsNation pic.twitter.com/aTOgs8uMVo — NBA France (@NBAFRANCE) January 11, 2021

Minnesota et les Lakers ont le sourire, Gobert et ses 19 rebonds

Nouvelle victoire pour les Los Angles Lakers face aux Rockets de Houston avec 23 points de Chris Wood et les 27 unités pour Anthony Davis. Les partenaires de LeBron James se retrouvent en tête de la conférence Ouest avec 8 victoires et 3 défaites. Battu par San Antonio il y a deux jours, Minnesota prend sa revanche avec un gros match signé d’Angelo Russell qui score 27 points. Utah vient à bout des Pistons de Detroit avec 28 unités pour Donovan Mitchell, 22 pour Mike Conley et un match à 4 points mais 19 rebonds pour Rudy Gobert. En face, Detroit a pu compter sur Jerami Grant (28 points) mais trop peu pour l’emporter.

Enfin, les Warriors s’imposent d’un point contre les Raptors de Toronto avec 17 points de Wiggins, 11 de Curry et près de 5 joueurs à 10 points ou plus. Côté Toronto notons les 25 points de Pascal Siakam et les 21 pour VanVleet. Les Raptors vont mal avec 2 victoires pour 7 défaites. Pour rappel, le match entre Miami et Boston est reporté suite à des cas des covid-19.