Suite des Playoffs NBA la nuit dernière avec les résultats des deux affiches. Atlanta et Les Clippers l’emportent et reviennent à égalité dans leur série.

Atlanta Hawks – Philadelphie 76ers 103-100 (2-2) : grâce à un très bon Trae Young avec 25 points et 18 passes, Atlanta revient à deux victoires partout et peut encore espérer à la finale de la conférence est. Une soirée de double double pour les Hawks avec 14 points, 12 rebonds pour John Collins et 12 points, 13 rebonds pour le pivot suisse, Clint Capela. En face, 20 points de Tobias Harris et 17 points, 21 rebonds pour Joël Embiid qui n’a rien pu faire. Prochain match en Pennsylvanie.

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 104-118 (2-2) : Malgré un Donovan Mitchell meilleur marqueur avec 37 unités, le Jazz tombe face aux Californiens et le duo Kawhi Leonard Paul George qui cumule 62 points, bien aidés par les 24 points de Marcus Morris. Côté français, Nicolas Batum score 7 points, 7 rebonds et 4 passes en 32 minutes de jeu, alors que Rudy Gobert termine avec 11 points et 8 rebonds en 31 minutes. Succès important pour les Clippers qui recollent à deux partout dans cette demi-finale de la conférence ouest.