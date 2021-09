Les Nets ont annoncé la prolongation de contrat de Kevin Durant pour les 4 prochaines saisons.

Kevin Durant ne quittera pas New York de si tôt. La star des Nets a trouvé un accord avec sa franchise pour une prolongation de quatre ans et un contrat de 198 millions de dollars (167,2 millions d’euros). Arrivé chez les Brooklyn Nest en 2019, il n’avait pas pu disputer le moindre match lors de sa première saison en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Cette année, il a disputé 35 matches pendant la saison régulière pour une moyenne de 26,9 points, 7,1 rebonds et 5,6 passes. Il a également participé à ses onzièmes All Star Games.

Cet été à Tokyo, il a été sacré champion olympique en remportant la finale de la compétition face à l’équipe de France de Rudy Gobert (87-82).