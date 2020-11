Montrezl Harrell parti pour rejoindre le grand rival les Lakers, les Clippers de Los Angeles ont trouvé leur nouveau pivot. Il s’agit de l’Espagnol Serge Ibaka (31 ans).

D’après les informations de « ESPN », la franchise de LA a réalisé un joli coup pour la saison prochaine avec la signature du pivot des Raptors de Toronto, Serge Ibaka. Les Clippers ont trouvé un accord avec l’ancien joueur d’Oklahoma City et se renforce ainsi de belle manière après le départ surprise de Montrezl Harrell. Ibaka signe un contrat de 19 millions de dollars portant sur deux saisons et va donc former un trio de très haut standing avec Kawhi Leonard et Paul George qui sont toujours dans le roster des Clippers.

Pour les Raptors, c’est évidemment un gros coup dur puisque ce sera compliqué de combler son départ. Mais on peut faire confiance à Masai Ujiri pour trouver l’intérieur idoine pour limiter les dégâts. Toronto devrait disposer d’un gros contrat après le départ de son pivot international espagnol. Affaire à suivre…