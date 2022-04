La nuit a été riche en rebondissements avec trois rencontres au programme. Les Celtics ont définitivement surpassé les Nets (116-112) tandis que les Raptors sont parvenus à accrocher les 76ers (103-88). Les Mav’s ont pris le dessus sur le Jazz, (102-77). Le résumé des rencontres ci-dessous.

A l’agonie il y a encore quelques jours, les Raptors reviennent dans la partie face aux 76ers. Porté par un éblouissant Pascal Siakam (23 points, 10 rebonds, 7 passes), Toronto réduit l’écart avec Philadelphie (3-2) et s’offre un Game 6 à domicile. Une belle opportunité à saisir pour tenter d’égaliser et de tout miser sur une septième manche d’anthologie.

Raps WIN 🇨🇲



🌶 23 points

🌶 10 rebonds

🌶 7 passes

🌶 10-17 FG @pskills43 & les @raptors l'emportent 𝟏𝟎𝟑-88 à Philly et joueront un Game 6 à Toronto ! #WeTheNorth x #NBAPlayoffs pic.twitter.com/MBDFfH2IGo — NBA France (@NBAFRANCE) April 26, 2022

Neutralisé par le Jazz (2-2) après quatre manches déjà disputées, Dallas, mené par un superbe Luka Doncic (33 points, 13 rebonds et 5 assists) sont parvenus à maîtriser la band de Rudy Gobert et file en tête, (102-77). Une victoire écrasante qui offre un avantage certain aux Mav’s, à un Game de la qualification pour le prochain tour des play-offs, (3-2).

𝐋𝐔𝐊𝐀 𝟟𝟟 𝐃𝐎𝐍𝐂𝐈𝐂



33 PTS (19 dans le 3è QT)

13 REB

5 AST



Les @dallasmavs l'emportent 𝟏𝟎𝟐-77 et mènent 3-2 !

#MFFL pic.twitter.com/4jnIGmTmIQ — NBA France (@NBAFRANCE) April 26, 2022

Sur un véritable nuage, les Celtics poursuivent leur folle série avec une quatrième victoire consécutive sur les Nets, (116-112). Boston est parvenu à résister à Brooklyn porté par un irrésistible, Kevin Durant (39 points, 7 rebonds, 9 assists) et se qualifie pour le prochain tour des play-offs. Eblouissant depuis plusieurs semaines, Jayson Tatum a récidivé avec une nouvelle prestation hors-norme, (29 points, 3 rebonds et 5 assists). Les Celtics retrouvent le vainqueur de la confrontation entre les Chicago Bulls et les Bucks de Milwaukee.

La rencontre en vidéo

Boston Celtics 🆚 Brooklyn Nets



Game 4, le résumé en grand format ! 🍿#NBAPlayoffs pic.twitter.com/1aidajbeLc — NBA France (@NBAFRANCE) April 26, 2022

Les résultats de la nuit