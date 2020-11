Si la saison NBA reprendra mi-décembre, la NBA a débuté son traditionnel marché des joueurs. Les Bucks de Milwaukee viennent de faire signer Bogdan Bogdanovic et Jrue Holiday.

Equipe du MVP de la saison Giannis Antetokounmpo, les Bucks de Milwaukee ont fait deux jolis mouvements pour la saison prochaine. Les Bucks accueillent le meneur de jeu des Pelicans de New Orleans Jrue Holiday (30 ans) mais aussi l’arrière des Kings de Sacramento Bogdan Bogdanovic pour renforcer le roster et atteindre enfin une finale de conférence, voir le titre NBA.

En échange de ces deux nouvelles recrues, les Bucks laissent partir Donte DiVincenzo, les ailiers Ersan Ilyasova et DJ Wilson comme le précise « ESPN ». Avec ces deux arrivées, Milwaukee espère bien passer un cap et aussi convaincre sa star Giannis Antetokounmpo de poursuivre l’aventure en lui offrant une équipe capable de pourquoi pas remporter le titre NBA. Attention tout de même car selon « The Athletic », les Bucks ont aussi envoyé les meneurs de jeu George Hill et Eric Bledsoe aux Pelicans mais aussi trois premiers futurs choix de draft.

