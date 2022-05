La nuit nous a offert deux rencontres alléchantes avec une confrontation particulièrement serrée entre les Celtics et les Bucks (107 – 110). Un peu plus tard dans la soirée, se sont les Grizzlies qui ont surpris les Warriors de Stephen Curry (134 – 95).

Boston Celtics – Milwaukee Bucks (107 – 110) :

Engagé dans un duel des plus serrés, les Bucks sont parvenus à reprendre l’avantage sur des Celtics consistants, (3-2). Aucune des deux franchises ne réussit à imposer sa suprématie sur l’autre. Cette nuit, Milwaukee peut remercier Giannis Antetokounmpo, auteur d’une soirée de folie avec 40 points, 11 rebonds et 3 assists à son actif. Le Grec a contrôlé le duo des J de Boston composé de Jayson Tatum (34 pts, 6 rbds, 4 assists) et Jaylen Brown (26 pts, 8 rbds, 6 assists).

Memphis Grizzlies – Golden States Warriors (134 – 95) :

Menés 3-1 avant cette rencontre, les Grizzlies sont parvenus à inverser la tendance en surprenant des Warriors apathiques. Memphis signe ainsi un large succès qui les remet dans la course vers la finale de Conférence (3-2). Néanmoins, malgré les superbes performances de son trio Desmond Bane (21 pts, 1 rbd, 2 assists) – Jaren Jackson (21 pts, 8 rbds et 3 assits) – Tyus Jones (21 pts, 3 rbds, 9 assists), les Grizzlies restent en porte-à-faux dans cette opposition alors que la prochaine rencontre peut déjà être décisive. Il faudra pousser pour arracher un Game 7.