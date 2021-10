Ouverture officielle de la saison NBA cette nuit avec les deux premières affiches. Golden State défiait les Lakers de Los Angeles, tandis que Brooklyn se frottait au finaliste de la dernière finale NBA Milwaukee.

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 114 – 121 : 21 points pour 10 rebonds et 10 passes de Stephen Curry, 20 pour Jordan Poole et 12 d’Andrew Wiggins ont terrassé les Lakers de Los Angeles qui ont pu compter sur un LeBron James déjà de haut niveau avec 34 unités et 11 rebonds parfaitement suppléé par Anthony Davis avec 33 points et 11 rebonds. Oui mais voilà, 5 joueurs ont inscrit 12 points ou plus pour Golden State qui débute sa saison par une victoire.

🔥 8ème Triple-Double en carrière pour Steph 🔥@StephenCurry30 (21 PTS, 10 REB, 10 AST, 3 STL) & les @warriors l'emportent 121-114 dans cet opening night! #NBA75 pic.twitter.com/kNokT5ooHu — NBA France (@NBAFRANCE) October 20, 2021

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 127 – 104 : défaite aussi pour les Nets de Brooklyn qui s’inclinent lourdement face à Milwaukee. 32 points et 11 rebonds pour Kevin Durant, 20 pour Harden et 21 pour Patty Mills. En face, Milwaukee a donné une leçon collective avec 6 joueurs à 10 points ou plus et la grosse performance du Grec Giannis Antetojounmpo avec 32 points et 14 rebonds.