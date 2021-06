Suite de la NBA et suite du duel entre les Mavs de Dallas et les Clippers de Los Angeles la nuit dernière. Les Californiens arrachent une victoire et un match 7 décisif.

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 97-104 (3-3) : mené 3 victoires à 2 au coup d’envoi, LA a retourner la situation en égalisant grâce à un Kawhi Leonrd rayonnant avec ses 45 points, 6 rebonds et 3 passes bien suppléé par les 25 unités, 9 rebonds de Reggie Jackson et les 20 points de Paul George. Nicolas Batum a participé à cette belle victoire en jouant plus de 36 minutes avec des stats honorables à 6 points, 5 rebonds et 3 passes. En face, Luka Doncic (29 points, 8 rebonds, 11 passes) un peu trop seul pour porter les Mavs en demi-finale de conférence Ouest. Porzingis décevant en 30 minutes avec 7 petits points.

Grâce à cette victoire, Los Angeles reprend l’avantage du terrain et aura le droit de disputer un 7e et dernier match pour décrocher sa place en demi-finale de la conférence Ouest.

Kawhi Leonard égale son record de points en #NBAPlayoffs avec 45 unités , les @LAClippers l’emportent et s’offrent un GAME 7! Demain soir 21H30 ! #NBASundays



Reggie Jackson: 25 PTS, 9 REB

Paul George: 20 PTS, 13 REB, 6 AST, 3 BLK pic.twitter.com/5c0WXEysXk — NBA France (@NBAFRANCE) June 5, 2021