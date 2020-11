Star des Bucks de Milwaukee et devenu MVP de la saison en NBA, Giannis Antetokounmpo (25 ans) est toujours assez indécis concernant son avenir dans la Ligue. Si de nombreuses franchises souhaitent le récupérer, le Grec se sent bien à Milwaukee et ne serait pas contre rester encore quelques temps dans le Wisconsin.

Actuellement en Suède, la star des Bucks a répondu aux questions du média « Sportbladet » et évoque son avenir en NBA. « Il y a beaucoup de rumeurs. Tout le monde a ses opinions, mais au final, je ferai ce qu’il y a de mieux pour ma famille, et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais plus être à Milwaukee pendant plusieurs années » répond-il. « Tant que Milwaukee et moi sommes sur la même longueur d’onde pour ce qu’il s’agit d’être l’une des meilleures équipes et de gagner des titres, ça va. Si ça change, ça n’ira pas. C’est facile, je veux gagner. » Explique le MVP 2020.

Un avenir avec les Bucks si…

Ailier fort de Milwaukee, il a tenu à être très clair et ne joue que pour une chose la gloire sportive. « Je me fous de l’argent. Ma famille est bien, et je peux prendre soin de mes enfants et petits-enfants, et ce n’est donc pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c’est de gagner. Tant qu’on pourra gagner et créer une culture de la gagne, ça ira.Je ne sais pas quel est le plan. Cela dépend des décisions qu’ils vont prendre. S’ils prennent les bonnes décisions, je serai là pendant des années. S’ils ne le font pas, on verra. La NBA est un business, et il faut l’envisager au quotidien, jour après jour. J’espère qu’on pourra avoir du succès ensemble. »

Antetokounmpo se dirige bel et bien vers une prolongation avec la franchise qui lui a permis de se retrouver au sommet de la NBA…