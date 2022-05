Cette nouvelle nuit de NBA a été riche en rebondissements. Pourtant si serré avec une neutralisation à 2-2, le Heat et Phoenix sont parvenus à s’imposer largement face à leurs adversaires. Les 76ers et les Mav’s ont sombré et sont désormais une manche de l’élimination.

Miami Heat – Philadelphia 76ers (120 – 85) :

Malmené depuis plusieurs jours avec deux défaites consécutives, le Heat était en total perte de confiance et se retrouver, malgré un avantage de deux manches, à égalité après 4 Game. Une réaction était attendue et a été lancée par un duo composé de Jimmy Butler (23 pts, 9 rbds, 6 assists) et Max Strus (19 pts, 10 rbds, 1 assist) qui a permis à la franchise de Miami de l’emporter de manière assez conséquente (120 – 85) tout en prenant l’avantage (3-2). De son côté, Joël Embiid (17 pts, 5 rbds, 2 assists) n’est pas parvenu à renverser la vapeur. Une victoire lors du Game 6 offrirait au Heat, une finale de Conférence.

Phoenix Suns – Dallas Mavericks (110 – 80) :

Dans un scénario identique avec la rencontre précédente, les Suns se sont fait malmener par les Mav’s lors de leurs deux dernières sorties avec deux défaites consécutives portant le score à 2-2. Une cinquième manche décisive qui a laissé place à un véritable duel entre Devin Booker (28 pts, 7 rbds, 2 assists) et Luka Doncic (28 pts, 11 rbds, 2 assists). Plus consistants, les Suns sont parvenus à s’imposer (110 – 80) et s’offrent un Game 6 qui, si victoire il y a lieu, les qualifierait en finale de Conférence.