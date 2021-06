Portés par leur duo star Kawhi Leonard et Paul George, les Los Angeles Clippers l’ont largement emporté face à l’Utah Jazz ce samedi (132-106). Une victoire qui permet aux Angelinos de recoller à 2-1 dans cette demi-finale de la conférence Ouest.

Dos au mur et dans le dur après les des deux premiers matchs, Kawhi Leonard et ses coéquipiers se sont réveillés ce samedi. Grâce à leur duo XXL les Los Angeles Clippers l’ont largement emporté sur l’Utah Jazz (132-106).

Un gros sursaut d’orgueil qui n’a été possible que grâce à la grosse performance du duo George-Leonard. Presque 50% des points des californiens ont été marqués par les deux joueurs. 31 points et cinq passes pour l’ancien d’Indiana et 34 points, 12 rebonds, cinq passes, deux interceptions et un contre pour l’ancien Spurs. Rendez-vous lundi pour le match 4 de cette série de demi-finale de conférence ouest.