Joueur rookie des Hornets de Charlotte, LaMelo Ball réalise une très belle première saison en NBA. Malgré tout, il va devoir observer une période de repos.

En pleine bourre depuis quelques semaines, le petit frère de Lonzo Ball sera absent pour une longue durée après s’être brisé le poignet comme l’annonce sa franchise des Hornets de Charlotte. Sorti lors du match samedi soir face aux Clippers de Los Angeles, le joueur de 19 ans a passé une IRM et cette dernière révèle que l’os du poignet droit était cassé. « Ball, dont l’état de santé sera de nouveau évalué prochainement et de façon régulière, a été placé sur la liste des joueurs forfaits pour une durée indéterminée », ont expliqué les Hornets dans un communiqué. Un vrai coup dur pour le joueur mais aussi son équipe qui devra faire sans Ball pour la fin de la saison. Cette saison, il marque en moyenne 15,9 points par match, pour 5,9 rebonds, 6,1 passes décisives et tout cela en 41 matches joués cette saison.