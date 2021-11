Suite de la saison NBA la nuit dernière avec les résultats. Au programme près de 9 affiches dont les succès de Washington ou encore Golden State.

Les résultats :

Les resultats des 9 rencontres de la nuit pic.twitter.com/AZ81u9EM7W — NBA France (@NBAFRANCE) November 6, 2021

Brooklyn semble enfin lancé cette saison en NBA. Les Nets s’imposent contre les Pistons de Detroit avec un bon Kevin Durant 29 points, 10 rebonds et un James Harden qui termine en triple double avec 13 points, 10 rebonds et 10 passes. Pour Detroit Kilian Hayes n’a pas joué et le bilan est lourd avec déjà 8 défaites pour 1 seule petite victoire. Washington domine les Grizzlies de Memphis et compte le même bilan que Brooklyn avec 6 victoires pour 3 défaites. Duel de mal classés entre San Antonio et Orlando et victoire des Spurs de Dejounte Murray et Keldon Johnson auteur de 20points chacun. Grâce à un très bon Buddy Hield Sacramento vient à bout des Hornets de Charlotte.