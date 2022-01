Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des matchs.Au programme, 7 affiches dont les duels entre les Hornets de Charlotte et les Suns de Phoenix ou encore le match entre les Lakers de Los Angeles et les Timberwolves de Minnesota.

Les résultats de la nuit :

Les résumés de la nuit :

Les Mavs de Dallas l’emportent de 9 points contre le Thunder d’Oklahoma City qui est tombé sur une grosse défense texane qui est parvenu à limiter OKC à moins de 90 points. Toronto s’impose contre les Knicks de New York malgré les 20 points d’Evan Fournier meilleur marqueur de son équipe. Pour les Canadiens, Fred VanVleet a été très fort avec 35 unités. LeBron James avec ses 26 points a porté les Lakers vers leur 19e victoire de la saison contre la franchise des Timberwolves du Minnesota. Phoenix poursuit son excellent début de saison avec un succès contre les Hornets de Charlotte.

𝕃𝔹𝕁.



26 POINTS / 7 REBONDS / 5 PASSES / 3 INT.



Victoire des @Lakers 103-108 pic.twitter.com/GME7CvSDQY — NBA France (@NBAFRANCE) January 3, 2022

Miami dépose les armes contre les Kings de Sacramento avec notamment le gros match de Buddy Hield avec ses 26 unités. Avec ce succès, les Californiens se retrouvent à la 10e place de la conférence ouest avec un bilan de 16 victoires pour 22 défaites, alors que Miami est en quatrième position à l’est avec 23 succès et 14 défaites. Gros double double de Domantas Sabonis avec 32 points et 13 rebonds mais défaite des Pacers contre les Cavs de Cleveland. Pour terminer, succès de Boston en prolongation contre le Magic d’Orlando avec un Jaylen Brown stratosphérique et la bagatelle de 50 points. Boston se retrouve 9e à l’est avec 18 succès pour 19 défaites.