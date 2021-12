HISTORIQUE ! Cette nuit, les Grizzlies de Memphis ont fait tomber un record en devenalt l’équipe à infliger la plus large défaite de l’histoire en NBA. Les Grizz l’emportent de 73 points face au Thunder d’Oklahoma City.

score historique entre les Grizzlies de Memphis et le Thunder d’Oklahoma City. Une victoire 152 à 79 pour les Grizz qui infligent au Thunder la plus large défaite de l’histoire avec près de 73 points d’écart, du jamais vu en NBA. Emmenée par les 27 unités de Jaren Jackson Jr. la franchise du Tennessee compte près de 9 joueurs à 10 point ou plus dans ce match.