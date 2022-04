Après leur défaite face aux Phoenix Suns (121-110) mardi, les Los Angeles Lakers et LeBron James sont définitivement hors course pour une place en Playoffs.

La saison catastrophique des Lakers se poursuit. Champions il y à deux ans, et comptant LeBron James, Westbrook et Davies dans leurs rangs, les hommes de Los Angeles n’iront pas en Playoffs cette saison. En effet, après leur défaite face aux Suns, les Californiens, classés 11es de la conférence Ouest, ne peuvent plus rejoindre les San Antonio Spurs, qui occupent la 10e place, avec trois victoires de plus.