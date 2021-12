Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des quatre affiches et notamment la victoire in-extrémis de l’équipe du Jazz d’Utah face aux Cavaliers de Cleveland.

Les résultats de la nuit :

Les résultats des 4 matchs de ce dimanche 📋 pic.twitter.com/tkY2P7sQjl — NBA France (@NBAFRANCE) December 6, 2021

Utah dispose d’une belle équipe des Cavaliers de Cleveland avec un énorme Donovan Mitchell qui termine avec 35 points pour 3 rebonds et 6 passes, tandis que que Rudy Gobert score 6 points mais termine avec près de 20 rebonds. En face, gros match de Darius Garland avec 31 unités mais insuffisant pour empêcher la défaite. Houston dispose aussi de la Nouvelle Orléans avec 23 points de Christian Wood et Eric Gordon même si en face, Brandon Ingram a surnagé avec ses 40 unités. Les Rockats se retrouvent 13e à l’ouest avec 7 victoires et 16 défaites.

Washington tombe face aux Raptors de Toronto et un très bon Pascal Siakam avec ses 31 points. En face, décevant Kyle Kuzma qui termine à 9 points en 30 minutes de jeu, tout comme Bradley Beal avec 14 unités. Les Wizards sont 5e à l’Est avec un bilan de 14 victoires pour 10 défaites, alors que Toronto est 12e. Enfin victoire à l’arraché pour Charlotte contre Atlanta avec 32 points de Miles Bridges.