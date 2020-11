Ça bouge de plus en plus en NBA avec l’arrivée de Montrezl Harrell aux Lakers de Los Angeles en provenance du rival les Clippers.

Meilleur sixième homme de la dernière saison, Harrell va renforcer le champion NBA en titre et notamment sa star LeBron James. Harrell passe des Clippers aux Lakers et touchera une belle somme de 19 millions de dollars sur deux ans. Son arrivée contraint Dwight Howard à s’engager avec les Sixers de Philadelphie et met fin aux rumeurs avec la possible arrivée de Marc Gasol.

Aux Lakers, Montrezl Harrell sera la première rotation derrière Anthony Davis et JaVale McGee. Une pioche exceptionnelle pour les champions 2020, qui sont les grands gagnants de ce début de « mercato » avec Wesley Matthews à l’arrière mais également l’arrivée de Dennis Schroder en provenance du Thunder d’Oklahoma City.