Suite de la NBA cette nuit avec les différents résultats. Au programme 7 affiches dont les nouvelles victoires des Lakers de Los Angeles ainsi que des Nets de Brooklyn.

Résultats de la nuit :

Les Nets l’emportent pour la 3e fois de la saison face aux Pacers de l’Indiana avec notamment le match à 29 points et 8 passes de James Harden bien suppléé par le double double de Kevin Durant à 22 points et 11 rebonds et le match à 21 de LaMarcus Aldridge. Toronto s’impose aussi face au Magic d’Orlando qui subit déjà sa cinquième défaite de la saison pour une victoire et se retrouve 13e de la conférence est. Les Los Angeles Clippers s’inclinent également face aux Trail Blazers de Portland avec 25 points de Damian Lillard. Ensuite, le gros match de Paul George avec ses 42 unités n’a pas été suffisant. 23 points de De’Aaron Fox et les Kings décrochent leur troisième victoire de la saison et occupent une jolie place de 5e à l’ouest.

Les Lakers vont mieux avec un troisième succès de rang contre les Cavaliers de Cleveland. Dans ce match, LeBron James score 26 points bien aidé par les 24 de Carmelo Anthony et match plus discret pour Anthony Davis avec 15 points et 9 rebonds. Enfin Russell Westbrook termine avec 19 points. Miami s’impose également contre les Hornets de Charlotte qui subissent leur deuxième défaite de la saison. Jimmy Bulter termine avec 32 points. Dernier match de la nuit et victoire des Nuggets de Denver face aux Mavs de Dallas. 16 points pour Luka Doncic, tandis que Denver a pu compter sur son jeu d’équipe avec 17 points de Barton, 14 pour Green, 13 pour Gordon, 12 pour Porter Jr. et 11 pour la star de l’équipe Nikola Jokic.