Début de la finale de la conférence ouest la nuit dernière en NBA avec le premier succès pour les Warriors de Golden State face aux Mavericks de Dallas.

Golden State Warriors 112 – 87 Dallas Mavericks : les Warriors prennent les devants dans cette série grâce à leur collectif. Si aucun joueur n’a réellement pris les choses en main, c’est le collectif qui a primé pour les partenaires de Stephen Curry. La star californienne inscrit 21 points pour 12 rebonds bien aidé par les 19 points de Jordan Poole et Andrew Wiggins, les 15 unités de Klay Thompson et enfin les 10 points et 9 rebonds de Draymond Green. En face, Luka Doncic avec 20 points et Spencer Dinwiddie avec 17 unités n’ont pas pesé bien lourd et ne peuvent éviter le revers des Mavs. Golden State prend les commandes de cette finale, alors que le match 2 se disputera dans la nuit de vendredi à samedi toujours en Californie.