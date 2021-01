Le phénomène de la NBA, Giannis Antetokounmpo a expliqué pourquoi il a choisi de rester 5 ans de plus chez les Milwaukee Bucks.

Giannis Antetokounmpo a mis fin aux espoirs et aux rêves de nombreux fans de la NBA qui espéraient que le MVP des deux dernières saisons changerait d’équipe. Mais finalement, le Grec a choisi de signer une prolongation de contrat de cinq ans, d’une valeur de 228 millions de dollars, avec Milwaukee, un record dans l’histoire de la NBA. La star des Bucks est revenu sur les raisons de ce choix dans une interview accordée à ESPN cette semaine.

« Je peux personnellement gérer la pression, mais je ne voulais pas mettre de pression sur mes coéquipiers ou mon personnel d’encadrement. Sortir et perdre un match et faire dire aux gens : ‘Oh, il s’en va. Oh, il reste. Oh, ils n’ont pas bien joué. Oh, il est sorti de là.’ Cela ajoute une pression supplémentaire à ce que nous essayons de réaliser ici. » S’il n’avait pas prolongé son contrat cette saison, la pression sur équipe aurait été insupportable. C’est du moins ce qu’il pense. « Le but est de gagner un championnat. Donc, passer une année de pression, c’est presque jeter l’année à la poubelle alors que j’entre dans la fleur de l’âge. Nous avons vu ce qu’il se passe lorsque les stars approchent de la dernière année de leur contrat. Non seulement cela conduit à la spéculation pendant un an, mais cela ajoute aussi une pression immense sur l’équipe pour éviter l’échec et convaincre la star de rester dans la franchise. »