Suite de la grande finale NBA la nuit dernière avec un nouveau succès pour les Los Angeles Lakers.

Miami Heat – Los Angeles Lakers 114-124 (0-2) : privé de plusieurs cadres de son effectif, le Heat n’a pas démérité mais tombe sur un adversaire plus fort. Les partenaires de Jimmy Butler (25 points) ont résisté avec un gros match de Kelly Olynyk qui termine à 24 unités et un Tyler Hero avec 17 points. En face, le duo James – Davis encore excellent avec 32 et 33 points, bien suppléé par les 16 points et 10 passes de Rajon Rondo.

Les Californiens mènent la série 2-0 et se dirige tout droit vers un nouveau sacre. Privé de Bam Adebayo et Goran Dragic, le Heat ne semble pas en mesure de revenir et inquiéter les partenaires de LeBron James…

🏆🏀 GAME 2 FINAL SCORE 🏀🏆



LeBron James (33 PTS, 9 REB, 9 AST) & Anthony Davis (32 PTS, 14 REB) propel the @Lakers to a 2-0 series lead in the #NBAFinals presented by YouTube TV! Game 3: Sunday – 7:30pm/et, ABC



Rondo: 16 PTS, 10 AST

Kuzma: 11 PTS, 2 3PM

Butler: 25 PTS, 13 AST pic.twitter.com/r3J1UdCiPB — NBA (@NBA) October 3, 2020