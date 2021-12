La franchise new-yorkaise va être privée de son meneur Derrick Rose un petit moment. L’ancien all-star a été opéré de la cheville droite ce qui va l’éloigner des parquets pendant au moins huit semaines.

Alors que les effectifs de toutes les franchises NBA sont décimés par les protocoles Covid, les absences pour blessure sont d’autant plus dommageables. Les Knicks vont en faire les frais. Tom Thibodeau a déjà du remettre en service Kemba Walker, qu’il avait sorti de la rotation, cette semaine à cause des nombreux absents de son effectif, le technicien américain va désormais devoir faire sans Derrick Rose. New York a annoncé que son meneur de 33 ans a été opéré de la cheville droite ce mercredi et qu’il sera réévalué dans huit semaines. Gros coup dur donc pour les Knicks qui perdent leur sixième homme, qui tournait cette saison à 12,0 points, 3,0 rebonds et 4,0 passes décisives par match.