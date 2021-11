Blessé au dos depuis le 6 novembre, le jeune ailier des Nuggets, Michael Porter Jr devrait manquer toute la fin de saison.

Le sort s’abat sur Denver. Déjà privé de son meneur canadien, Jamal Murray, qui affichait plus de 20 points de moyenne la saison dernière, la franchise du MVP Nikola Jokic perd également sa troisième arme offensive, Michael Porter Jr. Le jeune ailier flamboyant la saison dernière, ce qui lui a valu une prolongation maximum qui peut atteindre 207 millions de dollars sur 5 ans, va être éloigné des parquets longtemps et peut-être même jusqu’à la fin de la saison. L’insider NBA, Shams Charania, affirme que le joueur américain passé par l’université du Missouri doit se faire opérer du dos et devrait manquer le reste de la saison 2021-2022. Ce sera sa troisième opération du dos à seulement 23 ans.