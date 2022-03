Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 8 affiches de la nuit, dont les succès de Philadelphie contre Chicago et celui de Miami Heat contre les Houston Rockets.

Les résultats de la nuit :

Les résultats de la nuit pic.twitter.com/cwpR00EyEY — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2022

Grosse nuit encore en NBA avec un Joël Embiid en feu avec 43 points et 14 rebonds qui porte les Sixers de Philadelphie contre les Bulls de Chicago. Restons à l’est avec la victoire de Miami sur Houston et le Heat pointe désormais en tête de la conférence avec un bilan de 44 victoires pour 22 défaites, tandis que Houston se retrouve dernier à l’ouest avec 16 victoires pour 49 revers. Dallas vient à bout du Jazz d’Utah avec un très grand Luka Doncic à 35 points et 16 rebonds. Succès aussi pour San Antonio contre les Lakers, ainsi que Minnesota qui vient facilement à bout des Blazers.

𝙇𝙐𝙆𝘼 𝙈𝘼𝙂𝙄𝙆



35 PTS

16 REB

7 AST

3 STL

12/23 FG

5/11 3P@luka7doncic & les @dallasmavs vainqueurs 103-111 face au Jazz ! #MFFL ⎜ #NBASundays pic.twitter.com/3EWJHr3OjA — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2022

Detroit l’emporte sur le fil et après prolongation contre les Hawks d’Atlanta. Killian Hayes score 13 points pour les Pistons et c’est le rookie Cade Cunningham qui termine meilleur marqueur avec 28 unités. New York bat les Kings de Sacramento avec un Julius Randle épatant à 46 points et 10 rebonds.