Début des playoffs NBA cette nuit avec les premiers résultats. Au programme, 4 affiches avec notamment le choc entre les Nets de Brooklyn et les Celtics de Boston.

Les résultats de la nuit :

Les résumés de la nuit :

Finaliste de la dernière édition des playoffs la saison dernière, le Heat de Miami débutait sa série face aux Bucks de Milwaukee. Le Heat s’incline avec un gros match de Khris Middleton à 27 points et 6 rebonds qui a sauvé son équipe avec un buzzer-beater. Ce dernier a parfaitement été aidé par la star Giannis Antetokounmpo qui score 26 points pour 18 rebonds. Côté Miami, Goran Dragic termine avec 25 points, juste devant Duncan Robinson avec 24 unités. Brooklyn vient aussi à bout de Boston avec un gros match de Kevin Durant à 32 points et 12 rebonds, mais aussi un Kyrie Irving à 29 points et un James Harden au bord du triple double avec 21 points, 9 rebonds et 8 passes. Les Nets mènent 1 à 0 dans cette série, alors qu’en face, Evan Fournier a terminé avec 10 points et 22 pour Jayson Tatum.

Dans les deux derniers matchs de la soirée, les Clippers tombent contre Dallas avec 31 points, 10 rebonds et 11 passes de Luka Doncic qui a porté son équipe. Côté Clippers, les performances de Paul George avec 23 unités et Kawhi Leonard avec 26 points et 10 rebonds n’ont pas été suffisantes. Notons aussi, le match de Nicolas Batum avec 11 points, 7 rebonds et 2 passes en 31 minutes de jeu. Dernière affiche de la nuit et victoire pour Portland face à Denver. Si Nikola Jokic a fait le job avec 34 points, Damian Lillard (34 points) et le duo CJ McCollum (21 points), Carmelo Anthony (18 points) ont fait la différence. Les Trail Blazers passent devant au score avec cette première victoire.