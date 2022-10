Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des quatre affiches. Dallas, Oklahoma City, Golden State et Memphis peuvent avoir le sourire.

Les résultats de la nuit :

Dallas Mavericks 129 – 125 (AP) Brooklyn Nets

Golden State 123 – 110 Miami Heat

Los Angeles Clippers 110 – 118 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 125 – 110 Sacremento Kings

🏀 Les résultats des 4 matchs de la nuit ⬇️ pic.twitter.com/2UI6e1W1oz — NBA France (@NBAFRANCE) October 28, 2022

Dans le choc de cette nuit, Dallas l’emporte de belle manière contre les Nets de Brooklyn avec un Luka Doncic monumental qui termine avec son triple double à 41 points, 14 rebonds et 11 passes, bien aidé par les 18 unités de Tim Hardaway Jr. et les 11 de Spencer Dinwiddie. En face, Kyrie Irving avec 39 points et Kevin Durant avec 37 points ont répondu présent dans un match perdu en prolongation par les Nets. Golden State avec les 33 points de Stephen Curry s’impose contre Miami et obtient sa troisième victoire de la saison. Desmond Bane termine meilleur marqueur des Grizzlies de Mempis avec 31 points face à Sacramento. Enfin, belle surprise pour OKC qui enchaîne une deuxième victoire de suite. Le Thunder a disposé des Clippers de Los Angeles avec 24 points de Shai Gilgeous-Alexander.