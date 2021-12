Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats des 5 affiches du programme dont la plus large victoire de l’histoire de la NBA pour les Grizzlies de Memphis face au Thunder d’Oklahoma City.

Les résultats de la nuit :

Les résultats de la nuit 📋 pic.twitter.com/l2UGEocK8U — NBA France (@NBAFRANCE) December 3, 2021

Encore une très belle nuit en NBA avec la victoire pour les Suns de Phoenix qui réalisent un début de saison parfait avec 19 victoires pour 3 défaites et la place de leader de la conférence ouest. Cette fois-ci, ils ont battu les Pistons de Detroit avec un très bon match de Chris Paul avec 12 points et 12 passes, tandis que le Français Killian Hayes termine avec 10 points, 6 rebonds et 3 passes en 32 minutes de jeu avec Detroit et Jerami Grant score 34 unités. Toronto vient aussi à bout du champion en titre, les Bucks de Milwaukee avec 29 points de Fred VanVleet. San Antonio l’emporte contre Portland avec 18 points de Bryn Forbes.

𝙵𝚁𝙰𝙽𝙲𝙷𝙸𝚂𝙴. 𝚁𝙴𝙲𝙾𝚁𝙳.



18 Ⓦ 🔥



Cameron Payne : 19 PTS, 6 REB

Cameron Johnson: 19 PTS, 6 REB, 4 3PM

Mikal Bridges: 18 PTS, 5 REB, 4 STL

Deandre Ayton: 17 PTS, 12 REB

Chris Paul : 12 PTS, 12 AST

Landry Shamet : 14 PTS @Suns | #ValleyProud pic.twitter.com/2qPYK9Pbco — NBA France (@NBAFRANCE) December 3, 2021

Dans les deux derniers matchs de la nuit, Chicago a remporté son duel avec les Knicks de New York et reprend sa marche en avant