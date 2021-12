Suite de la NBA la nuit dernière avec les 9 matchs de la nuit. Voici les résultats des 6 matchs car les rencontres entre Atlanta – Cleveland, Philadelphie – New Orleans et Denver – Brooklyn n’ont pas pu se jouer suite au Covid-19.

Les résultats de la nuit :

Detroit réalise une belle surprise en s’imposant de 10 points face au Heat de Miami avec un gros match de Saddiq Bey et ses 26 unités. Notons le match du Français Killian Hayes avec 11 points, 2 rebonds et 1 passe. Sacramento l’emporte aussi contre les Spurs de San Antonio et se retrouve aujourd’hui avec 11 victoires et 18 défaites à la 10e place de la conférence ouest. Phoenix s’impose aussi face aux Hornets de Charlotte, tandis que Minnesota s’offre aussi la belle opération de la nuit en venant à bout des Mavs de Dallas.