Darvin Ham, qui était l’adjoint de Mike Budenholzer à Milwaukee ces quatre dernières saisons, avec un titre de champion à la clé en 2021, a été choisi par les Lakers pour en devenir le nouveau coach, a officialisé la franchise dans un communiqué vendredi.

« Nous sommes fiers de nommer Darvin Ham comme nouvel entraîneur. Nos joueurs et nos fans vont immédiatement s’identifier à son approche pragmatique, fondée sur le travail », a salué le directeur général des Lakers Rob Pelinka. La superstar des Lakers LeBron James n’avait quant à elle pas attendu l’officialisation de cette nomination pour saluer l’arrivée de son nouvel entraîneur. « Tellement EXCITÉ !!!!!!!! Félicitations et bienvenue au Coach DHam ! », avait-il tweeté dès le 28 mai.

Ham décroche le job le plus convoité de l’intersaison en NBA, depuis le limogeage de Frank Vogel, qui échoué à conduire les Lakers jusqu’en play-offs, après une saison régulière marquée par les blessures d’Anthony Davis et LeBron James, ainsi que l’échec du recrutement de Russell Westbrook. Lui qui n’avait jamais encore été à la tête d’une équipe n’était pourtant pas le plus chevronné des candidats, face aux anciens entraîneurs en chefs que furent Terry Stotts à Portland, Kenny Atkinson à Brooklyn ou encore Mark Jackson à Golden State.