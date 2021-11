Suite de la NBA cette nuit avec les résultats des 11 matchs du programme. Minnesota vient à bout des Lakers de Los Angeles, tout comme Boston qui l’emporte au bout du suspense face aux Bucks de Milwaukee.

Les résultats :

Commençons par la nouvelle défaite des Knicks de New York face aux Hornets de Charlotte. 26 points de Kemba Walker et 5 pour Evan Fournier qui ne suffisent pas au bonheur de NY qui s’incline face à Charlotte avec un Miles Bridges à 24 points. Atlanta battu aussi par les Nuggets de Denver malgré les 30 unités de Trae Young. Dallas et Luka Doncic en triple double à 32 points, 12 rebonds et 15 passes s’imposent face aux Spurs de San Antonio dans un derby texan. Cleveland poursuit son superbe début de saison avec une victoire facile contre Detroit. Kilian Hayes termine avec 5 points, 6 rebonds pour 5 passes. Brooklyn vient également à bout de New Orleans qui subit déjà sa 12e défaite en 13 matchs. James Harden score 39 points et 12 passes tandis que Kevin Durant sort un match à 28 pions.

Les Lakers de Los Angeles tombent contre les Timberwolves du Minnesota à la surprise générale. Karl-Anthony Towns termine avec 29 unités et offre ainsi la 4e victoire de la saison à sa franchise qui remonte à la 12e place à l’ouest. Privé de LeBron James, LA possède un bilan de 7 victoires pour 6 défaites. Stephen Curry encore une fois au top avec les Warriors de Golden State qui l’emportent face aux Bulls de Chicago. 40 points pour la star californienne et la 11e victoire de la saison. Ca va mieux pour OKC qui s’impose face aux Kings de Sacramento et qui remonte à la 10e place à l’ouest avec 5 victoires pour 6 défaites. Victoires de Portland face à Houston ainsi que Phoenix contre Memphis. Enfin, grosse performance de Dennis Schroder avec les Celtics de Boston avec 38 points pour le meneur de jeu. Il termine meilleur marqueur face aux Bucks de Milwaukee et un succès après prolongation. Jayson Tatum aussi participe au succès avec 27 points et 11 rebonds.