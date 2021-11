Le Camerounais Joel Embiid, star des Philadelphia 76ers, a été testé positif au Covid-19 lundi et devrait manquer plusieurs matches de NBA, selon plusieurs médias américains.

The Athletic et ESPN, les deux médias de référence pour le basket américain, rapportent que le pivot de 27 ans suit actuellement le protocole prévu par la NBA pour les joueurs ayant contracté le Covid-19. Embiid devrait être absent pour « plusieurs matches » selon ESPN, à commencer par la rencontre face aux New York Knicks d’Evan Fournier et Julius Randle. Une absence de plus pour l’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, déjà privé de Tobias Harris et Danny Green, alors que la franchise occupe la tête de la conférence est, après un début de saison réussi (80%, 8 victoires pour 2 défaites). Candidat la saison dernière au MVP, trophée qui récompense le meilleur joueur de la saison régulière, Embiid est proche du double-double de moyenne depuis la reprise de la NBA (21,4 points et 9, 4 rebonds par match).

AVEC AFP