Le pivot français du Jazz d’Utah, Rudy Gobert a été élu meilleur défenseur de l’année cette nuit par la NBA. Il remporte cette distinction pour la troisième fois.

Difficile, voire impossible de faire mieux et la NBA semble partager ce sentiment. Premier de la conférence Ouest avec le Jazz d’Utah après la saison régulière, Rudy Gobert a tout naturellement été récompensé par la Ligue. Agé de 28 ans, il a grandement contribué à la très belle saison de la franchise de Salt Lake City et devance au final Ben Simmons (Philadelphie) et Draymond Green qui évolue aux Warriors de Golden State. En 71 matches de saison régulière, « Gobzilla » a compilé 13,5 rebonds et 2,7 contres de moyenne. Un titre qu’il remporte pour la troisième fois de sa carrière après 2018 et 2019, ce qui lui permet de revenir à hauteur de Dwight Howard lorsqu’il évoluait à Orlando. La saison se poursuit pour l’international français qui défiera les Los Angeles Clippers la nuit prochaine en demi-finale de la conférence ouest. Bravo Rudy !!