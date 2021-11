Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats. Au programme pas moins de 9 affiches dont un très spectaculaire New Orleans – Los Angeles Clippers.

Résultats de la nuit :

Les résultats de la nuit 📋 pic.twitter.com/gHG24AuhN9 — NBA France (@NBAFRANCE) November 30, 2021

Commençons par le succès des Sixers de Philadelphie contre les Floridiens du Magic d’Orlando avec notamment les 24 points de Seth Curry et le double double de Joel Embiid avec 16 points et 13 rebonds. Denver vient également à bout du Heat de Miami à 24 points, 15 rebonds et 7 passes. Les Nuggets se retrouvent neuvièmes à l’ouest avec un bilan de 10 victoires pour 10 défaites, tandis que le Heat est troisième à l’est avec 13 victoires pour 8 défaites. Jonas Valanciunas absolument monstrueux avec les Pelicans contre les LA Clippers de Nicolas Batum. En son absence, c’est Paul George qui a pris le lead avec 27 points mais rien ne pouvait arrêter le pivot Lituanien qui termine avec 39 points et 15 rebonds. Victoire aussi pour les Spurs de San Antonio face aux Wizards de Washington, ainsi que les Rockets de Houston dans un duel de mal classés face au Thunder d’Oklahoma City.

39 PTS (career high)

15 REB

7-8 3PM (career high)@JValanciunas becomes the 4th player in @NBAHistory with 35+ points, 15+ rebounds and 7+ threes in a game! pic.twitter.com/LLxyuAk61C — NBA (@NBA) November 30, 2021

Minnesota aussi va un peu mieux avec un succès de deux points et un Karl-Anthony Towns encore très bon avec 32 unités. Les Timberwolves vont mieux avec une sixième place et un bilan de 11 victoires pour 10 défaites. En revanche, les Pacers s’enfoncent avec un 14e revers cette saison et une place de 13e à l’est. Utah l’emporte face à Portland avec un Donovan Mitchell à 30 points et un nouveau double double à 21 points et 16 rebonds pour Rudy Gobert. Dallas s’incline aussi face à une belle équipe de Cleveland. Enfin grâce aux 30 points de Nikola Vucevic, les Bulls de Chicago l’emportent sur le score de 133 à 119 et restent deuxième à l’est derrière les Nets de Brooklyn.