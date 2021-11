Suite de la saison NBA la nuit dernière avec les résultats des matchs de la soirée. 5 affiches cette fois-ci avec un nouveau succès des Bulls de Chicago ainsi que pour les Warriors de Golden State.

Résultats de la nuit :

Les résultats de ce dimanche 📋 pic.twitter.com/f386ekDOA0 — NBA France (@NBAFRANCE) November 22, 2021

Les Los Angeles Lakers poursuivent leur belle série avec une 9e victoire de la saison face à une franchise de Detroit qui concède déjà son 12e revers malgré l’énorme prestation de Jerami Grant avec 36 unités. En face, c’est Anthony Davis avec 30 points et 10 rebonds ainsi que Russell Westbrook 26 points, 9 rebonds et 10 passes qui ont la différence. LeBron James a été expulsé après un début de bagarre avec un adversaire. Phoenix poursuit son très bon début de saison avec une nouvelle victoire face aux Nuggets de Denver. Avec un bilan de 13 victoires pour 3 défaites, les Suns se retrouvent deuxièmes derrière Golden State.

Golden State peut remercier Jordan Poole auteur de 33 unités face aux Raptors de Toronto et un Draymond Green retrouvé en défense avec 4 points 14 rebonds et 8 passes. Andrew Wiggins termine aussi avec 32 points, alors que Stephen Curry bien plus discret avec 12 points. Choc de la nuit entre les Bulls de Chicago et les Knicks de New York et victoire pour les Bulls. DeMar DeRozan encore très impressionnant avec 31 unités, alors qu’en face Julius Randle sort un match à 34 points, avec un duo Evan Fournier (3 pts) – Kemba Walker (7 pts) très discret. Enfin Paul George très bon dans le succès des Clippers contre les Mavs de Dallas avec 29 points et 6 passes. Pas de Nicolas Batum et Luka Doncic laissés au repos. LA se retrouve quatrième avec 10 victoires pour 4 défaites, alors que Dallas est un peu plus loin en cinquième position avec 9 victoires pour 7 défaites.