Si la rumeur court depuis quelques semaines déjà, les choses semblent se préciser entre Kendall Jenner et Devin Booker, qui s’affichent davantage ensemble qu’auparavant.

La mannequin star de la télévision américaine et le joueur de NBA (Phoenix) aurait partagé une soirée romantique au restaurant Giorgio Baldi, en plus d’avoir passé le confinement ensemble. “Kendall et Devin se voient mais ne sont pas dans quelque chose de sérieux et s’amusent juste ensemble. C’est facile car ils sont sur la même longueur d’onde et il s’entend aussi très bien avec sa famille” a néanmoins déclaré un proche dans une interview accordée à au magazine US Weekly comme le rapporte Purepeople. Reste à savoir si les deux célébrités comptent officialiser leur couple ou continuer de laisser planer le doute…