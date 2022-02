La star des Wizards de Washington Bradley Beal est contraint de mettre un terme à sa saison suite à une blessure au niveau du poignet.

Bradley Beal a été blessé au poignet et il doit malheureusement mettre fin à sa saison. Le joueur des Wizards de Washington ne pourra pas finir la saison avec sa franchise car il souffre d’une blessure au poignet. « Malgré les dix derniers jours de traitement intensif et de rééducation au poignet, il est devenu clair que je ne serai pas en mesure de rivaliser selon mes standards ou au niveau que notre équipe et nos fans méritent. Je suis déçu que ma saison se termine ainsi mais nous avons tous convenu que c’était la meilleure décision. J’ai hâte de revenir à 100% et de continuer à diriger cette équipe alors que nous travaillons ensemble pour construire l’avenir », a-t-il dit. Rappelons que les Wizards possèdent un bilan de 24 victoires pour 29 défaites et une 11e place.