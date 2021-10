Les Los Angeles Lakers ont encore annoncé un renfort supplémentaire alors que la saison de NBA débute dans quelques jours. C’est Avery Bradley (30 ans) qui fait son retour dans la franchise californienne.

Nouvelle recrue pour les Lakers qui récupèrent Avery Bradley. Passé par la franchise en 2020 et vainqueur du titre NBA, Avery Bradley est de retour comme l’ont fait Rajon Rondo et Dwight Howard cette saison. Avec un contrat d’une saison au salaire minimum, il aura une carte à jouer dans le secteur défensif et devra se frotter à une grosse concurrence au poste d’ailier. Malik Monk, Kendrick Nunn et Russell Westbrook l’attendant au tournant. Bradley avait débuté la pré-saison avec les Warriors de Golden State avant de ne pas être conservé par la franchise. Encore un joueur d’expérience aux Lakers.