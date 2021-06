Suite des Playoffs NBA la nuit dernière avec les résultats des deux matchs et les qualifications de Phoenix et Denver.

Phoenix Suns – Los Angeles Lakers 113-100 (4-2 Q) : les Suns ont été imperturbables grâce à la très grosse perf de Devin Booker qui termine avec 47 points, bien aidé par les 18 points de Jae Crowder et les 12 passes de Chris Paul. En face, le champion en titre a tenté acec 29 unités de LeBron James, mais une nouvelle blessure pour Anthony DAvis, sorti au bout de 5 minutes. Déception pour LA qui est éliminé et laisse Phoenix se présenter en demi-finale de conférence.

☀ @CP3: 8 PTS, 12 AST#WeAreTheValley l'emporte 113-110 face aux Lakers et se qualifie pour les demi-finales de Conférence Ouest! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/9SdsDMOPt2 — NBA France (@NBAFRANCE) June 4, 2021

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 115-126 (4-2 Q) : Denver obtient aussi son billet pour les demi-finales avec une victoire contre Portland. Cette nuit, c’est Nikola Jokic qui a encore fait le job avec 36 unités, 8 rebonds et 6 passes, parfaitement suppléé par Michael Porter Jr. et ses 26 points. Suffisant, malgré le match à 28 points et 14 passes de Damian Lillard et celui à 21 points de CJ McCollum. Déception pour les Blazers qui n’iront pas plus loin dans ces Playoffs.