Suite de la finale de la conférence ouest dans ces Playoffs NBA 2020-2021. Phoenix prend un avantage avec deux victoires à 0.

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 104-103 (2-0) : Emmené par un super Cameron Payne avec 29 points et un époustouflant DeAndre Ayton (avec 24 points et 14 rebonds), Phoenix a trouvé l’ouverture et parvient à faire le break et mener 2 victoire à 0 dans cette finale de la conférence ouest. Après une belle victoire sur le match 1, les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans ce deuxième acte. Toujours privés de leur meilleur élément, les Clippers ont pu compter sur les 26 points de Paul George ou encore les de Reggie Jackson. Insuffisant pour l’emporter, alors que le Français Nicolas Batum termine avec 3 points et 2 rebonds en 15 minutes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Californiens devront rattraper le coup à domicile pour relancer cette finale.

Les @Suns gagnent leur 9ème match de suite, 2-0 face aux LAC dans ces Finales de Conférence! #ThatsGame | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/65k0egfFOD — NBA France (@NBAFRANCE) June 23, 2021