Ce lundi, Apple a officialisé l’arrivée d’un nouveau documentaire intitulé « They Call Me Magic » (« Ils m’appellent Magic ») sur la plateforme Apple TV, le 22 avril prochain. Divisé en plusieurs épisodes, à l’instar du docu-série Netflix « The Last Dance » consacré à Michael Jordan, il retracera cette fois la carrière de Magic Johnson, star des Los Angeles Lakers dans les années 1980, aujourd’hui âgé de 62 ans.

« Le documentaire revient sur les succès et sur l’influence mondiale de Magic Johnson, sur les terrains de basketball et en dehors », précise Apple ce lundi dans un communiqué. « Avec des interviews inédites de Magic Johnson, de ses proches et de célébrités, la série apportera un regard inédit sur l’une des plus grandes icônes de la culture contemporaine. »