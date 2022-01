Suite de la NBA cette nuit avec les résultats. Au programme, 11 affiches avec les succès des deux franchises de la ville de Los Angeles.

Les résultats NBA de cette nuit :

Les résultats de la nuit pic.twitter.com/gj5K46w2r3 — NBA France (@NBAFRANCE) January 22, 2022

Les Lakers possèdent un bilan à l’équilibre avec 23 victoires pour défaites et la dernière en date face au Magic d’Orlando avec un LeBron James à 29 points. Charlotte dispose du Thunder d’Oklahoma City, tout comme la deuxième franchise de LA. Cette nuit, les Clippers s’imposent d’un petit point face aux Sixers de Philadelphie malgré le très gros match de Joël Embiid avec 40 points et 13 rebonds. Brooklyn l’emporte aussi contre les Spurs de San Antonio avec un James Harden à 37 points. Utah ne tremble pas pour batte les Pistons de Detroit toujours avant-dernier à l’Est avec un Rudy Bobert très fort avec 24 points et 14 rebonds. Succès aussi pour les Warriors de Golden State face aux Rockets de Houston.