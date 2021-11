Après le titre de Giannis Antetokoumpo et des Milwaukee Bucks en juillet dernier, une nouvelle saison a démarré. Le point sur les favoris et principaux mouvements en NBA.

La NBA est de retour et dans son format habituel. Plus de bulles sanitaires comme en 2020, pas un championnat raccourci comme en 2021, la saison 2021-2022 de NBA reprend ce soir avec le premier des 82 matchs de régulière au programme avant des playoffs en avril et une finale NBA prévue début-juin. Et la saison démarre fort avec deux chocs d’entrée : Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets et Los Angeles Lakers – Golden State Warriors.

Milwaukee vise le doublé

Avec leur star grecque Giannis Antetokoumpo, les Milwaukee Bucks font partie des favoris à leur propre succession. Le groupe n’a quasiment pas évolué par rapport à la saison précédente, le double MVP 2019 et 2020 est toujours épaulé par ses deux lieutenants Jrue Holliday et Khris Middleton. Et comme le calendrier est bien fait, ils affrontent ce soir à 1h30 sur beIN sport en ouverture de la saison les redoutables Brooklyn Nets.

La franchise new-yorkaise était la grandissime favorite lors de l’exercice précédent avec son armada de stars : Kévin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin… Mais cette surperteam était tombé face à ces mêmes Bucks en 7 matchs lors des demi-finales de la conférence Est. Cette saison, il faudra compter sur les Nets mais peut-être pas sur Kyrie Irving. En effet, le meneur de jeu de 29 ans a été mis à l’écart par sa franchise car il ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19, or la vaccination est obligatoire dans l’Etat de New-York pour pouvoir accéder aux enceintes sportives. Il manquera donc le premier match de la saison ce soir… et peut-être plus encore.

Kyrie Irving has informed the Nets he plans to retire. pic.twitter.com/1wMRuXrTyP — Ballsack Sports ®  (@BallsackSports) October 12, 2021

L’armada vieillissante des Los Angeles Lakers

Autre favori au titre mais cette fois-ci à l’Ouest, les Los Angeles Lakers. La franchise mythique championne en 2020, mais éliminée la saison dernière au premier tour des playoffs par les surprenants des Phoenix Suns, voudra réitérer l’exploit en 2022. Et pour réaliser cet objectif, les Lakers se sont activés cet été pour renforcer leur effectif. Russel Westbrook a débarqué des Washington Wizards en échange de Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et Kentavious Caldwell-Pope. Le meneur de jeu de 32 ans vient former un Big Three avec Lebron James et Anthony Davis et pour peut-être aller chercher son premier titre NBA. Ils seront accompagnés par des stars vieillissantes venues renforcer l’effectif cette année : Dwight Howard (35 ans), Rajon Rondo (35 ans) ou encore Carmelo Anthony (37 ans)

Les coéquipiers de Lebron James vont pouvoir se tester dès cette nuit à 4h sur beIN Sport face aux Golden State Warriors. La franchise de Stephen Curry, meilleur marqueur de la dernière saison régulière avec une moyenne de 32 points par match, fera partie des favoris de cette année. Notamment grâce au retour tant attendu de son compère de toujours Klay Thompson, absent des parquets depuis le 13 juin 2019 suite à une rupture d’un ligament du genou et une rupture du tendon d’Achille en 2020. Il devrait faire son retour sur les terrains d’ici la fin d’année et donc reformer son duo de Splash Brothers avec Stephen Curry.

Les Français dans la Grande Ligue

Douze Français fouleront les parquets NBA cette saison. Parmi les plus connus, Rudy Gobert qui entamera sa dixième saison sous les couleurs du Utah Jazz. Le pivot français de 29 ans qui a signé un nouveau contrat de 205 millions de dollars sur 5 ans avec sa franchise de toujours en décembre 2020. Pour la première saison avec son nouveau contrat, il touchera 35 millions de dollars. Comme depuis quelques années maintenant, le Jazz figure parmi les outsiders à l’Ouest. L’autre star de l’équipe de France, Evan Fournier a changé d’équipe, après avoir fini l’exercice 2021 avec les Boston Celtics, il s’est engagé libre cet été avec les New York Knicks. L’arrière de 28 ans a signé un contrat de 78 millions de dollars sur quatre ans. Lui et son équipe feront partie des outsiders de la conférence Est.

RUDY GOBERT EST ÉLU DÉFENSEUR DE L’ANNÉE POUR LA 3e FOIS DE SA CARRIÈRE !!! 🇫🇷🔥🇫🇷🔥🇫🇷🔥🇫🇷🔥🇫🇷🔥 pic.twitter.com/4sfY2Bmwl2 — First Team (@FirstTeam101) June 10, 2021