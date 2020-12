Le 24 novembre dernier, les champions NBA en titre ont officialisé l’arrivée du pivot espagnol Marc Gasol, en provenance des Raptors. Un nouveau coup de maître de la part de Rob Pelinka (le General Manager des Lakers), après avoir fait venir Dennis Schröder et Montrezl Harrell quelques semaines plutôt.LeBron James était l’invité du Podcast Road Trippin, diffusé hier soir sur Spectrum SportsNet. Lorsque la journaliste a abordé la venue de Gasol à Los Angeles, le King n’a pas pu s’empêcher de troller son nouveau coéquipier. Il a déclaré : ‘’je suis ravi d’avoir Marc, un autre champion avec les Raptors il y a trois ans, avec nous. C’est quelqu’un que j’ai toujours apprécié. Il a mon trophée de DPOY (Defensive Player Of the Year) chez lui, mais bon ce n’est pas le sujet. Je t’aime Marc et j’ai hâte de discuter de ça avec toi.’’

Pour vous remettre dans le contexte, lors de sa deuxième saison en Floride, LeBron James a signé l’une des campagnes les plus incroyables de l’histoire de la NBA avec Miami Heat et la Team USA, en remportant le MVP de la saison régulière, MVP des Finales, champion NBA et la médaille d’or lors des JO de Londres en 2012.

Son statut de meilleur joueur de la ligue n’est plus discutable désormais. Et il récidive la saison suivante (sauf pour la médaille d’or) avec 26,8 pts, 8 rebonds et 7,3 passes en moyenne par match. Certains la considèrent, jusqu’à aujourd’hui même, comme sa meilleure saison en carrière. Mais là où il a progressé le plus par rapport à la saison précédente, c’est l’aspect défensif dans son jeu. Au cours de l’exercice, son nom revenait constamment dans la discussion du meilleur défenseur de l’année (DPOY).



Un vol pour une bonne cause ?

De l’autre côté du pays, un Pivot d’origine espagnol fait parler de lui avec les Grizzlies de Memphis. Ce big man, en la personne de Marc Gasol, tournait en moyenne 14,1 pts, 4.0 passes, 7,8 rebonds, 1,0 interception et 1,7 contres par match. Des statistiques suffisantes pour faire partie des favoris pour le titre Defensive Player Of the Year. Et en avril de la même année, c’est bien lui qui est désigné DPOY par les journalistes, loin devant LeBron James, Serge Ibaka et Joakim Noah. Un titre totalement mérité selon la presse nord-américaine.

Mais la raison pour laquelle le King revient, depuis des années, sur le sujet, c’est l’absence de Gasol dans la NBA All-Defensive First Team cette même saison. En effet, l’international Espagnol a dû se contenter de la Seconde Team. Un choix qui fait, jusqu’à aujourd’hui, polémique. À titre d’exemple, c’est comme si Robert Lewandowski, désigné comme meilleur joueur d’Europe en 2020 par l’UEFA, était absent de l’équipe type de celle-ci. Chose qui n’a aucun sens.

Ce qui explique cette incohérence, c’est qu’à l’époque, ce sont les entraîneurs des équipes NBA qui votaient afin d’élire la NBA All-Defensive First Team, contrairement à DPOY (voté par les journalistes). Mais cette contradiction est surtout due au fait que lors de la saison précédente, Tyson Chandler avait subi la même injustice. Tout comme Gasol, Alvin Robertson et Dikembe Mutombo, il a été élu meilleur défenseur, mais snobé pour la NBA All-Defensive First Team la même année. Et comme par hasard, c’est bien le pivot des Knicks, à l’époque, qui sera choisi pour le poste 5 de la meilleure équipe défensive la saison suivante, à la place de…… Marc Gasol. Comme l’aurait dit Henri Lacordaire, l’injustice appelle l’injustice.

Mais que LeBron se rassure. Il aura l’occasion d’en parler avec Marc Gasol tête à tête dès cette semaine, puisque les Lakers ont démarré leur training camp ce mardi. Ils affronteront les Los Angeles Clippers le 11 décembre prochain dans le cadre de la préparation de la saison à venir.