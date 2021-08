L’arrière des Bleus Evan Fournier, 28 ans, s’est officiellement engagé avec les New York Knicks pour quatre ans, comme annoncé depuis quelques semaines.

Le récent médaillé d’argent olympique avec l’équipe de France aurait signé un contrat de 78 millions de dollars (66 millions d’euros) selon le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski. A New York, il va retrouver Kemba Walker, avec qui il a joué la deuxième partie de la saison chez les Boston Celtics, et dont le transfert a également été officialisé mardi.

« J’ai toujours adoré jouer au Madison Square Garden, l’atmosphère et l’énergie dans cette salle sont différentes, donc pouvoir jouer 41 matches ici, avec les fans… J’ai hâte ! » a déclaré Evan Fournier. « C’est un super coéquipier, un compétiteur féroce et le complément parfait pour nos joueurs », a déclaré le président des Knicks Leon Rose dans un communiqué. « Il veut faire partie de ce qu’on construit ici, et nous sommes heureux qu’il rejoigne notre famille. »