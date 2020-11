Le message est passé 5/5. Mais quel message en fait ? En meeting hier, et alors qu’il aurait pu rassurer tout Scranton sur la crise sanitaire ou les difficultés économiques de son pays, Donald Trump à préféré s’en prendre à… LeBron James.

Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien 4 novembre 2020, et Donald Trump est, pour l’heure, toujours président des États-Unis. Et le Président en profite pour passer quelques tacles de droite à gauche. Lady Gaga, Jay Z, Beyoncé, ils y sont tous passés. Oui, hier, pour son dernier meeting à Scranton, avant l’élection présidentielle américaine, l’homme d’affaires ne s’est pas arrêté en si bon chemin, et c’est LeBron James, qui en a pris pour son grade.

Ravagé par la crise sanitaire, les difficultés économiques, et surtout des problèmes de société profonds, le Président a préféré s’en prendre au tout juste champion NBA avec les Lakers. « Je me sens mal pour LeBron. Les audiences de la NBA sont en baisse de 71 %. Je n’ai pas regardé un seul tir des finales. Ça m’ennuie. Parce que quand une ligue ne respecte pas son pays, les gens ne regardent pas. » Acclamé, puis suivi par la foule avec des « LeBron James sucks » à la pelle, Trump a réagi avec un « quel public ! ».