À 37 ans LeBron James devient le plus vieux joueur de l’histoire de la NBA à marquer plus de 55 points et 10 rebonds.

Dimanche face aux Warriors de Golden State, LeBron James a été impressionnant. Le joueur des Lakers de Los Angeles a battu un nouveau record en une nuit. Il devient le joueur le plus vieux à avoir marquer plus de 55 points et 10 rebonds en NBA. Il rejoint le cercle fermé des joueurs ayant marqués plus de 50 points à plus de 37 ans. Dedans y figure Michael Jordan, Kobe Bryant et Jamal Crawford.