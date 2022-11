C’est la petite news insolite de la semaine : la maison qui a accueillie Dwyane Wade, Lebron James, Chris Bosh ou Jimmy Butler changera de nom, la faute à une bonne grosse faillite de la crypto-monnaie FTX. Alors que la société « du futur » avait lâché un chèque de 135 millions pour coller son nom sur l’Arena floridienne en 2021, FTX est actuellement à deux doigt de foutre la clé sous la porte. Dans ce cadre de non-respect de l’accord, la franchise rouge, noire et blanche a ni-une-ni-deux coupé le contrat :

« Les rapports sur FTX et ses filiales sont extrêmement décevants. Le comté de Miami-Dade et le Miami Heat prennent immédiatement des messures pour mettre fin à leurs relations commerciales avec FTX. Nous travaillerons ensemble pour trouver un nouveau partenaire pour les droits d’appellation de l’Arena. »

Un évènement qui ne devrait pas vraiment perturber la bande de Jimmy Butler, plutôt en forme en ce moment (quoique, depuis que la salle des Lakers s’appelle la « Crypto.com Arena » et non plus le Staples Center », ils sont très nuls).