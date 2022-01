Cette nuit, à l’occasion de la réception des Warriors, les Mavericks de Dallas ont retiré le maillot de Dirk Nowitzki, le meilleur joueur de l’histoire de la franchise. Un moment unique pour l’Allemand, qui a regardé son numéro 41 filer vers le plafond de l’American Airlines Center, sous les yeux d’un public admiratif.

Et voilà, la boucle est bouclée. Près de 3 ans après avoir pris sa retraite, la légende des Mavericks Dirk Nowitzki voit son maillot être retiré par sa franchise de toujours. Entouré de ses proches et de ses plus grands coéquipiers, Nowitzki a vécu un moment inoubliable, et plus personne ne pourra porter ce fameux numéro 41. Ainsi, l’Allemand rentre un peu plus dans la légende, avant une future entrée au Hall of Fame.